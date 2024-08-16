Канада разрешила Украине использовать переданное оружие на территории РФ

Украина может использовать переданные Канадой танки и бронетехнику на территории России, Оттава не запрещала это. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на Минобороны Канады.

«Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их в этом. Канада не устанавливает географических ограничений на использование военной техники, которую мы передаем Украине», — говорится в пресс-релизе представителя министерства обороны Андре-Анн Пулен.

Как отмечает телеканал, неизвестно, использовалась ли канадская техника, переданная Украине, в нападении на Курскую область. При этом на кадрах CNN, снятых 15 августа на границе с Украиной, видно, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией, говорится в материале.

Канада пожертвовала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц M-777.

До этого Sky News сообщал, что украинские войска использовали британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России.

Ранее сообщалось об использовании немецкого инженерного танка в Курской области.