В Кривом Роге российские военные нанесли удары по складам, технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, отсюда украинское командование собиралось отправить солдат в Курскую область. В ночь на 16 августа с промежутком в час нанесли два удара в район станции «Червоная» около Криворожстали, вероятно «Искандером-М» .

Лебедев рассказал, что сначала услышали один мощный взрыв, затем много мелких. Потом все повторилось, но следующая детонация оказалась сильнее первой, жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар.

По его данным, после первого взрыва на место отправилось несколько машин скорой помощи. После их отъезда был второй прилет.

До этого Лебедев заявил, что удар по порту в городе Одессе, предположительно, пришелся по пусковым установкам и арсеналу западных противокорабельных ракет. Он уточнил, что защищавшая склад украинская система противовоздушной обороны не успела сработать и уничтожить снаряд. Более того, установка «приняла участие в детонации», от удара развалившись на несколько частей.

Ранее российские войска нанесли удар по аэродрому в Николаевской области Украины.