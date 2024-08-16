Российский военный рассказал, как изменилась СВО за два года

Командир подразделения БАРС-23 «Орел» Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный рассказал, как менялась манера ведения боевых действий за время конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

Боец воевал в рядах ополченцев еще в Славянске в 2014 году. По его словам, радикальные отличия заметны, даже если сравнивать с 2022 годом.

«Если в начале в нашем подразделении было только два беспилотника, то сейчас с обеих сторон есть разные виды дронов — FPV, «крылья» для разведки, коптеры со сбросами. Уже появляются и наземные дроны», — заявил он.

Сосонный сообщил, что одну из таких машин его подразделение должно вскоре получить. Речь идет об эвакуационном роботе с рукой-манипулятором.

Он объяснил актуальность такой техники тем, что при попытке вытащить раненых ВС РФ теряет больше людей, чем при штурме. Это происходит «из-за засилья дронов».

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине пошла не по канонам войн прошлых лет из-за беспилотников.

По словам политика, в ходе СВО беспилотники из «технологий будущего» стали реальным фактором боевых действий.

Ранее в зоне СВО заметили новый российский беспилотник.