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Украинский пленный рассказал о роли западных инструкторов при подготовке атаки под Курском

Пленный Боченко: в боях на Курском направлении участвуют иностранные наемники

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинский пленный рассказал, что в рядах подразделений Вооруженных сил страны (ВСУ), которые участвуют в боях на Курском направлении, есть иностранные наемники. Видео с допросом военного опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Мужчина пояснил, что встречал иностранцев на поле боя — сослуживцы разговаривали на другом языке.

Также пленный сказал о большом количестве уничтоженной техники и военнослужащих ВСУ. Он видел это, когда пересекал границу с Курской областью.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами. Он пояснил, что партнеры обсуждали эту тему, «не на публичном уровне». Однако многие представители страны Запада официально заявляли, что не знали о готовящейся атаке на российский регион.

До этого The Economist писал, что массированная атака украинской армии на Курскую область может ухудшить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий на фоне нехватки ресурсов и неясной цели этой операции.

Ранее в США назвали причину недостатка живой силы в рядах ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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