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Mash пишет, что российские военные выбили ВСУ из села в Курской области

Mash: ВС РФ выбили ВСУ из села Снагость в Кореневском районе Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

ВС РФ выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Снагость в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас в селе идет зачистка.

Также ночью бои были в селе Крупец Рыльского района. Еще атаку украинских военных отбили в селе Глушково, добавили корреспонденты.

До этого шесть украинских военнослужащих из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ были ликвидированы в ходе встречного боя в районе села Крупец Курской области. На видеозаписях, предоставленных российским бойцом, запечатлена уничтоженная группа противника. Ранее РИА Новости уже публиковало аналогичные кадры, на которых были показаны пять украинских десантников из той же бригады, ликвидированных в районе села Борки, а также группа из шести человек под Коренево.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее эксперт призвал тщательно контролировать солдат ВСУ, перешедших на сторону РФ.

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