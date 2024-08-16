На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров, назначенный Украиной, заявил, что в ночь на 16 августа ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части региона получили повреждения.

В своем Telegram-канале он написал о 362 взрывах в 13 населенных пунктах региона.

По его словам, к нему поступило 21 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры. Каких именно, не уточняется.

Никто не пострадал, добавил Федоров.

Вечером 15 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял о мощном взрыве в городе Запорожье, который контролируется украинскими войсками.

14 августа Рогов заявлял, что российские войска активизировались на Степногорском направлении в Запорожской области и наносят удары по артиллерии и радиолокационным станциям ВСУ.

Ранее дрон атаковал авто с депутатами Госсобрания Башкирии.