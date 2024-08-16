Израиль атаковал военные объекты в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

«Ночью истребители ВВС атаковали военные здания террористической организации «Хезболла» на территории деревни Кила», — говорится в сообщении.

Кроме того, израильские военные нанесли удары артиллерией по объектам в Рамиш и Рамия на юге страны.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что в руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о необходимости атаки на «Хезболлу».

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявлял, что не хочет войны, но издание отмечает рост действующих и бывших сотрудников службы безопасности, а также центристов, правых и крайне правых политиков, которые придерживаются мнения о необходимости предпринять «наступательные действия» в отношении «Хезболлы».

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.