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Израиль атаковал военные объекты в Ливане

Израиль атаковал военные объекты «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

«Ночью истребители ВВС атаковали военные здания террористической организации «Хезболла» на территории деревни Кила», — говорится в сообщении.

Кроме того, израильские военные нанесли удары артиллерией по объектам в Рамиш и Рамия на юге страны.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что в руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о необходимости атаки на «Хезболлу».

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявлял, что не хочет войны, но издание отмечает рост действующих и бывших сотрудников службы безопасности, а также центристов, правых и крайне правых политиков, которые придерживаются мнения о необходимости предпринять «наступательные действия» в отношении «Хезболлы».

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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