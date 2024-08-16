Появилось видео издевок солдат ВСУ над российским пенсионером

Опубликовано видео с издевающимися над российским пенсионером бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры доступны в Telegram-канале «Z ветераны России on-line».

Сначала на видео показали дорожные указатели на Белгород и райцентр Курской области — Коренево. После этого автор ролика показал крупный план бойца ВСУ в нацистском шлеме с символикой СС. Также он показал разбитую бронетехнику на дороге.

Также на видео украинские военные, копируя немецкий акцент, называли пожилого мужчину «русским Иваном» и говорили ему «идти пить водку».

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий пообещал пять миллионов рублей за «поимку бандеровских недобитков», снявших видео с пожилым мужчиной. «Не всю нечисть удалось выбить в послевоенное время», — заявил после публикации ролика Леонид Слуцкий.

Позже стала известна личность автора видео с пенсионером.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак после этого видео заявил, что всемирная организация выступает против «всех символов нацизма».

Ранее житель Курской области рассказал, что бабушка спасла его от расстрела ВСУ.