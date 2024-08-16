В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ, следовавшие в направлении Крыма

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили пять беспилотников ВСУ самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщило российское Минобороны, передает ТАСС.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», — добавили в ведомстве.

Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов в городе.

Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что Новая Таволжанка частично осталась без света после обстрела со стороны Украины.

9 августа Минобороны РФ сообщало об уничтожении семи безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.