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Киев перебрасывает военных медиков из Харьковской области в Сумскую

Марочко заявил о переброске ВСУ военных медиков из Харьковской области в Сумскую

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает военных медиков и волонтеров, оказывающих медицинскую помощь солдатам армии, из Харьковской области в Сумскую. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого передает ТАСС.

Также было зафиксировано сворачивание некоторых полевых госпиталей, в которых стабилизировали состояние пациентов и оказывали первую медицинскую помощь бойцам ВСУ, получившим ранение на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, заявил он.

Эксперт предположил, что командование ВСУ перебрасывает медработников в Сумскую область из-за того, что не были готовы к большим санитарным и безвозвратным потерям при планировании вторжения на Курскую область.

Накануне украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что власти страны совместно с военным руководством собираются вывозить жителей из Курской области в Сумскую область.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области, бои продолжаются до сих пор. 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

15 августа главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина создала в Курской области военную комендатуру «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения». Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Ранее в стрелковом бою в Курской области уничтожили десантников ВСУ.

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