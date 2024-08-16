В стрелковом бою в Курской области уничтожили десантников ВСУ

Шесть украинских военнослужащих из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ были ликвидированы в ходе встречного боя в районе села Крупец Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ.

На видеозаписях, предоставленных российским бойцом, запечатлена уничтоженная группа противника. Ранее РИА Новости уже публиковало аналогичные кадры, на которых были показаны пять украинских десантников из той же бригады, ликвидированных в районе села Борки, а также группа из шести человек под Коренево.

«В районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена», — заявил представитель ведомства.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее эксперт призвал тщательно контролировать солдат ВСУ, перешедших на сторону РФ.