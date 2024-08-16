Российские вертолетчики не дали пехоте ВСУ удержать позиции в Курской области

Экипажи ночных боевых вертолетов Ми-28НМ уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами «Вихрь», не дав противнику закрепиться в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной техники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь» по разведанным целям», — сообщили в Минобороны.

По данным разведки, все назначенные цели были поражены.

До этого десантники-артиллеристы из 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады взорвали самоходку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.

Точным ударом десантники-артиллеристы попали в боекомплект, что вызвало мощный взрыв и полное уничтожение боевой техники противника.

Ранее Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении британского БТР Spartan.