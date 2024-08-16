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Глава ГУР Украины рассказал о том, кого готовят к обмену

Глава ГУР Буданов заявил, что они постараются первыми обменять больных

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Evgeniy Maloletka/AP

Глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) поделился ближайшими планами по обмену военнопленными с Россией. Соответствующее видео было опубликовано изданием «Страна» в Telegram-канале.

Буданов отметил, что в первую очередь в списке обмена находятся больные и тяжелораненые военнослужащие. Он пояснил, что после раненых приоритет будет отдан женщинам, затем тем, кто долго находится в плену, а затем — тем, кто попал в плен на «Азовстали».

Крымские татары займут пятое место в этом списке.

Руководитель ГУР добавил, что такие приоритеты были установлены на основе принятого решения, однако не уточнил, кто именно его инициировал.

До этого в ГУР МО Украины сообщили о начале переговоров с Россией по обмену пленными. В то же время депутат Государственной думы РФ Андрей Красов заявил, что бойцы ВСУ, захваченные во время атаки на Курскую область, скорее всего не подлежат обмену, так как они незаконно пересекли границу и совершали преступления против мирного населения.

Ранее эксперт призвал тщательно контролировать солдат ВСУ, перешедших на сторону РФ.

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