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Американский аналитик предрек взятие Киева

Слебода: после атаки на Курскую область конфликт закончится взятием Киева

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Станислав Красильников/РИА Новости

После атаки Украины на Курскую область конфликт закончится не переговорами, а капитуляцией Киева. Такое мнение выразил американский военный аналитик Марк Слебода в интервью на YouTube канале журналистки Рейчел Блевинс.

«Все решится на поле боя, взятием Киева», — заявил Слебода.

По его словам, невозможно вести переговоры с людьми, «которые от отчаяния и поражений на фронтах атакуют мирное население и атомные электростанции».

Слебода высказал мысль, что предполагаемые планы украинской власти в Курской области полностью провалились и украинское руководство в итоге не получит никаких политических и военных очков в этой авантюре.

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область началась 6 августа, боевые действия в регионе продолжаются до настоящего времени.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно о беспокойстве США из-за применения их оружия в Курской области.

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