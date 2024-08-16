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Десантники-артиллеристы поразили цель за Днепром

Десантники-артиллеристы взорвали самоходку ВСУ на правом берегу Днепра

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Станислав Красильников/РИА Новости

Десантники-артиллеристы из 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады взорвали самоходку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 «Мста-Б» ульяновских артиллеристов-десантников нанес огневое поражение по переданным воздушной разведкой координатам и уничтожил замаскированное на расстоянии около 10 километров от Днепра вглубь фронта самоходное орудие украинской армии», — сообщили в российском военном ведомстве.

Точным ударом десантники-артиллеристы попали в боекомплект, что вызвало мощный взрыв и полное уничтожение боевой техники противника.

До этого российские артиллеристы под Авдеевкой уничтожили из гаубицы «Гиацинт-С» орудия Вооруженных сил Украины.

После выполнения боевой задачи артиллеристы замаскировали орудие и переместились в подземные укрытия.

Ранее Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении британского БТР Spartan.

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