Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Погиб один из летчиков потерпевшего крушение Ту-22М3

Один из летчиков потерпевшего крушение в Иркутской области Ту-22М3 погиб

Один из летчиков потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Работы на месте крушения военного самолета ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика», — написал Кобзев.

Губернатор добавил, что остальные члены экипажа боевого самолета были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Кроме того, по словам Кобзева, завтра будет установлена причина падения бомбардировщика.

Бомбардировщик Ту-22М3 разбился 15 августа. В Минобороны сообщили, что все четверо пилотов успешно катапультировались и их жизни ничего не угрожает. Самолет совершал плановый полет и упал в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле нет. Губернатор региона сообщил, что крушение произошло недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе.

Ранее в Подмосковье потерпел крушение лайнер Superjet 100.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами