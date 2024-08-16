Погиб один из летчиков потерпевшего крушение Ту-22М3

Один из летчиков потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Работы на месте крушения военного самолета ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика», — написал Кобзев.

Губернатор добавил, что остальные члены экипажа боевого самолета были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Кроме того, по словам Кобзева, завтра будет установлена причина падения бомбардировщика.

Бомбардировщик Ту-22М3 разбился 15 августа. В Минобороны сообщили, что все четверо пилотов успешно катапультировались и их жизни ничего не угрожает. Самолет совершал плановый полет и упал в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле нет. Губернатор региона сообщил, что крушение произошло недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе.

Ранее в Подмосковье потерпел крушение лайнер Superjet 100.