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Движение по Крымскому мосту приостановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было приостановлено

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале с оперативной информацией об обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указано в сообщении.

Причина остановки движения по мосту не уточняется. В предыдущем сообщении оперативного штаба отмечалось, что в очереди со стороны Тамани находится 90 транспортных средств, а со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра нет.

Пробки у Крымского моста в последнее время наблюдались неоднократно. Так, 13 августа в очереди у сооружения с обеих сторон встали 670 автомобилей. Время ожидания, по данным оперштаба Краснодарского края, составило не менее часа.

Ранее туристы пожаловались на огромную пробку при въезде в Крым по мосту.

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