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В России разработали коптер «Ночная ведьма» — аналог украинской «Бабы-Яги»

В зону СВО направляют новые тяжелые гексакоптеры «Ночная ведьма»

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Кадр из видео/Минобороны РФ

В России разработали свой аналог тяжелого украинского ударного дрона «Баба-Яга», назвав его «Ночная ведьма». Об этом со ссылкой на представителя компании-разработчика сообщает РИА Новости.

В компании «Гроза» агентству пояснили, что «Ночная ведьма» представляет собой гексакоптер, то есть беспилотный летательный аппарат с шестью двигателями и винтами.

«Это ударный дрон для сброса с высоты боевых зарядов в ночное время, а также для перевозки грузов, провизии на дальние расстояния», — сказал собеседник агентства на форуме «Армия-2024».

Он пояснил, что для связи в российском аппарате используется отечественная широкополосная связь на нестандартной частоте (украинский дрон «Баба-Яга» использует каналы американского оператора Starlink). В конструкции аппарата пока есть импортные комплектующие, но в ближайшее время планируется локализация их производства.

Первые 50 дронов уже отправлены в зону проведения СВО.

5 августа в ВСУ заявили, что у них нет средств противодействия российским дронам. Заместитель командира одного из украинских батальонов заявил, что беспилотники ВС РФ присутствуют на линии соприкосновения 24 часа в сутки на всех направлениях.

Ранее поражение украинского дрона «Баба-Яга» выстрелом снайпера ВС РФ попало на видео.

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