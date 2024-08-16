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Силы ПВО отразили атаку в Севастополе

Развожаев: в Севастополе силы ПВО и ЧФ отразили атаку ВСУ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Севастополя заявил, что местные силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот (ЧФ) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале главы городской администрации.

По предварительным сведениям, военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над акваторией.

По данным Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

До этого Развожаев заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских дронов в Севастополе.

Накануне губернатор Развожаев сообщил, что ВСУ начали рассылать жителям Севастополя приглашения на митинг и убеждать их требовать возвращения морских пехотинцев, которые были направлены в Курскую область. В результате никто из жителей Севастополя не вышел на митинг.

Он рассказал, что 14 августа в СМИ появилась информация об успехах бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в Курской области.

По словам Развожаева, именно после обнародования данной информации жителям Севастополя стали присылать провокационные сообщения.

Ранее российские военные вернули контроль над одним из населенных пунктов в Курской области.

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