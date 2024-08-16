Соединенные Штаты создали предпосылки потери Украиной суверенитета и территорий. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью газете «Известия».

«В настоящее время ради американских интересов страдают жители Украины, которую США из государства превратили в военный антироссийский проект», — заявил Патрушев.

Таким образом, как пояснил помощник президента, Украина рискует лишиться своего суверенитета и территорий. В частности, это касается тех территорий, на которые положили глаз «союзники» Киева.

До этого помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявил, что новые члены Североатлантического альянса Швеция и Финляндия хотят лишить Россию выхода в Балтийское море, сделав его акваторию «внутренним морем» НАТО.

Ранее западных союзников Украины обвинили в отсутствии воли к победе.