ВСУ атаковали Севастополь дронами

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских дронов в Севастополе. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор города Михаил Развожаев.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — пишет Развожаев.

По словам губернатора Севастополя, как минимум один украинский беспилотник уже сбит.

Накануне губернатор Развожаев сообщил, что ВСУ начали рассылать жителям Севастополя приглашения на митинг и убеждать их требовать возвращения морских пехотинцев, которые были направлены в Курскую область. В результате никто из жителей Севастополя не вышел на митинг.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.