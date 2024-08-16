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ВСУ атаковали Севастополь дронами

Развожаев сообщил, что российские силы ПВО отражают атаку дронов в Севастополе

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских дронов в Севастополе. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор города Михаил Развожаев.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — пишет Развожаев.

По словам губернатора Севастополя, как минимум один украинский беспилотник уже сбит.

Накануне губернатор Развожаев сообщил, что ВСУ начали рассылать жителям Севастополя приглашения на митинг и убеждать их требовать возвращения морских пехотинцев, которые были направлены в Курскую область. В результате никто из жителей Севастополя не вышел на митинг.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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