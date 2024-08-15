Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области могло быть осуществлено с использованием разведывательных данных, «предоставленных США». Об этом сообщается в X (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что существует вероятность того, что нападение Украины на уязвимое место на границе России совершили на основе данных американской разведки. Это сделали для того, чтобы создать иллюзию прогресса, а Украине присылали бы больше денег.

До этого заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти Соединенных Штатов надеются «узнать больше» о целях нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее украинский политик заявил, что Зеленский не заинтересован в мире.