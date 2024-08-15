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В Пентагоне прокомментировали решение Байдена о поставках ракет Киеву

МО США: Пентагону неизвестно о решении Байдена передать Украине ракеты

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Efrem Lukatsky/AP

Пентагону не известно о решении Байдена поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса класса «воздух — земля» JASSM. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минобороны Соединенных Штатов.

До этого издание Politico сообщало, что Вашингтон открыт для идеи поставок Киеву крылатых ракет высокого радиуса действия JASSM. Источники издания уточнили, что США еще не приняли окончательное решение о передаче Киеву указанных боеприпасов. При этом администрация президента страны Джо Байдена продолжает прорабатывать варианты возможных поставок JASSM.

12 августа стало известно, что США и Украина ведут переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории России.

Ранее в Госдепе США высказались о возможности НАТО сбивать ракеты над Украиной.

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