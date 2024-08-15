В Баку заявили об обстреле армянской стороной позиций сил Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении позиций армии республики в Нахичевани. Заявление приводит ТАСС.

«15 августа примерно в 18:10 (17:10 по московскому времени. — «Газета.Ru») подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позиции расположены в направлении населенного пункта Ганза Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республики.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что подразделениями Вооруженных сил страны были приняты «адекватные ответные меры в указанном направлении».

До этого сообщалось, что Ереван готов рассмотреть вопрос о продолжении работы Минской группы ОБСЕ в контексте подписания мирного договора с Баку. В МИД Армении отметили, что армянская сторона может рассмотреть вопрос продолжения Минского процесса в контексте всестороннего урегулирования отношений и заключения мирного соглашения.

Ранее Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению.