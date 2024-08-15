Алаудинов рассказал о попытках прорыва ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки продавить линию фронта в районе Курской области, но им это не удается. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в его Telegram-канале.

«Противник пытается на нашем участке продавить линию фронта, что ему не удается», – отметил Алаудинов.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области, бои продолжаются до сих пор. 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Накануне сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Британии не стали отрицать, что ВСУ применили танки Challenger 2 в Курской области.