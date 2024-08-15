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В Британии не стали отрицать, что ВСУ применили танки Challenger 2 в Курской области

МО Британии не отрицает, что ВСУ использовали танки Challenger 2 под Курском

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The Defence Science and Technology Laboratory

Минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что британская тяжелая военная техника использовалась ВСУ при нападении на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ военного ведомства на запрос издания Independent.

«Министерство обороны не стало отрицать, что танки Challenger 2 находятся на территории России», — пишут журналисты.

Они обратили внимание, что министерство попыталось оправдать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, заявив о «праве на самооборону», которое якобы не исключает проведения операций на территории РФ.

О том, что украинская армия использовала танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России, 15 августа рассказал британский телеканал Sky News. Подробности и количество техники, которую могли задействовать, неизвестны.

В этот же день появилось видео уничтожения танка Challenger 2 ВСУ в Курской области. По словам военкоров, машина была в распоряжении 82-й бригады.

Ранее в «Ростехе» объяснили исчезновение британских танков с Украины.

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