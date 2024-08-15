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Экс-сенатор США спрогнозировал итоги нападения ВСУ на Курскую область

Экс-сенатор США: прорыв ВСУ в Курскую область закончится их поражением

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вторжение украинских войск в Курскую область России приведет к поражению Украины, Вооруженные силы РФ скоро вытеснят ВСУ. С таким прогнозом выступил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он отметил, что украинская армия на территории Курской области весьма уязвима.

«Украинские войска долго не продержатся. <...> Я думаю, это будет поражением для Украины», – сказал Блэк, отметив, что российские бойцы в ближайшее время вытеснят украинские войска из Курской области.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области, бои продолжаются до сих пор. 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО)..

15 августа главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сообщил, что Украина создала в Курской области военную комендатуру.

Никита Михалков высказался о злорадствующих на тему Курской области

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