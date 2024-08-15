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Координационный совет по безопасности приграничья создан в РФ

Белоусов: совет по вопросам безопасности приграничных регионов создан в МО РФ

Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий создан в Минобороны РФ. Его заседание провел глава ведомства Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

«Моим приказом создан <…> координационный совет по вопросам военной безопасности <…> Белгородской, Брянской и Курской областей», — сказал Белоусов.

Он уточнил, что среди его задач — повышение эффективности обеспечения группировок войск всем необходимым, защиты территории и местных жителей.

Глава ведомства обратил внимание, что Минобороны будут стремиться решать вопросы «быстро и без проволочек», а информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво.

️В состав совета включены профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, главы Белгородской, Брянской и Курской областей. Планируется, что его заседания будут проводить не реже одного раза в неделю.

В четверг, 15 августа, Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля вскрытия в Сумской области позиционного района американской пусковой установки РСЗО М142 HIMARS. В ведомстве уточнили, что из этого оружия велись обстрелы Курской области.

Ранее Белоусову на форуме «Армия» показали эффективное в зоне СВО вооружение.

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