Крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области попало на видео

В интернете опубликовано видео, на котором видно, как бомбардировщик Ту-22М3 терпит крушение в Черемховском районе в Иркутской области. Оно опубликовано в Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

На кадрах горящий самолет падает на землю. После падения небо озарилось яркой вспышкой. Видео было снято местными жителями, которые находились в этот момент во дворе жилого дома.

До этого стало известно, что самолет сначала загорелся и затем рухнул в районе села Михайловка. Сообщалось, что воздушное судно вылетело с аэродрома Белая в Усольском районе региона.

В Министерстве обороны России уточнили, что экипаж самолета успел вовремя катапультироваться, их жизни ничего не угрожает. Воздушное судно упало в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений, подчеркнули в военном ведомстве. Также сообщалось, что во время падения произошел взрыв.

Ранее в Подмосковье потерпел крушение лайнер Superjet 100.