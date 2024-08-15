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Минобороны сообщило о судьбе экипажа разбившегося Ту-22

МО: бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж жив

Самолет-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщило министерство обороны России, передает РИА Новости.

Уточняется, что экипаж самолета успел вовремя катапультироваться, их жизни ничего не угрожает. Воздушное судно упало в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений.

По предварительным информации оборонного ведомства, причиной ЧП стала техническая неисправность.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет со ссылкой на жителей села Михайловка, что самолет разбился неподалеку от въезда в населенный пункт, а перед этим начал гореть. Бомбардировщик Ту-22М взлетел с аэродрома Белая в соседнем Усольском районе.

Самолет Ту-22М3 предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и при любых погодных условиях. В том числе он может нести ядерные боеголовки.

Ту-22М3 имеет длину 42,46 м и максимальный размах крыла 34,28 м. Самолет способен провести на себе 126 т груза, в полете достигает максимальную скорость в 2300 км/ч.

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