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В НАТО раскрыли численность войск в состоянии повышенной боевой готовности

НАТО: более полумиллиона военных находятся в состоянии боевой готовности

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Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В состояние боевой готовности сейчас приведены более полумиллиона военных НАТО. Об этом сообщил агентству PAP глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

Он заявил, что НАТО реализовала самые комплексные планы обороны со времен «холодной войны», и силы альянса активно тестируют и совершенствуют эти планы. В настоящее время в состояние повышенной готовности приведены более 500 тысяч военнослужащих.

Союзники также согласились усилить противовоздушную и противоракетную оборону Польши.

При этом адмирал отметил, что в НАТО не видят угрозы нападения на какую-либо страну альянса, включая Польшу или страны Балтии.

До этого французский генерал заявил, что НАТО не сможет ответить на нападение России. Он подчеркнул, что преградой могут стать административные трудности. Так, когда Париж в 2022 году собирался передать Киеву танки, военные столкнулись с бюрократической волокитой европейских таможенных служб.

Ранее глава военного комитета НАТО намекнул на вступление Украины в альянс.

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