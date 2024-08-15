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МО РФ заявило об уничтожении пусковой установки РСЗО HIMARS в Сумской области

МО показало видео уничтожения пусковой установки HIMARS в Сумской области

Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля вскрытия в Сумской области позиционного района американской пусковой установки РСЗО М142 HIMARS. В ведомстве уточнили, что из этого оружия велись обстрелы Курской области.

«По позиции американского РСЗО HIMARS был нанесен удар расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер», — отметили в министерстве.

В результате удара, как рассказали в Минобороны, удалось ликвидировать не только саму пусковую установку, но и дополнительный пакет (шесть реактивных снарядов) к РСЗО HIMARS. Кроме того, вместе с оружием разбили два украинских автомобиля.

До этого появились кадры удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по боевой бронированной машине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео опубликовало министерство обороны РФ.

15 августа стало известно об уничтожении украинской боевой бронированной машины (ББМ) «Козак» российскими военными в Курской области.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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