Киев создал военную комендатуру в Курской области России

Украина создала в Курской области России военную комендатуру. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в ходе заседания ставки с участием украинского президента Владимира Зеленского, соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале последнего.

По словам Сырского, военная комендатура в российском регионе была создана «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения», ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области, бои продолжаются до сих пор. 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

По подсчетам Минобороны России, всего за время боевых действий под Курской областью ВСУ лишились до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортеров, 23 боевых машин пехоты и другой техники.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.