Опубликованы кадры удара по бронемашине ВСУ в Курской области

Появились кадры удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по боевой бронированной машине Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Видео опубликовало министерство обороны РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что военнослужащими группировки войск «Север» при поддержке разведывательного дрона была обнаружена многоцелевая боевая бронированная машина ВСУ «Shield» итальянского производства. Цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».

До этого боевая бронированная машина (ББМ) «Козак» Вооруженных сил Украины была уничтожена российскими военными в Курской области. Военное ведомство опубликовало видео, предположительно, снятое с разведывательного БПЛА, с обнаружением украинской техники и ударом по ней.

15 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что на его участке на Курском направлении продолжается «работа по завершению блокирования ВСУ».

Ранее в России исключили новую мобилизацию из-за ситуации в Курской области.