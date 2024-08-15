Вертолет ВС РФ нанес удар по скоплениям ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52 ударил по местам скопления живой силы, бронированной и автомобильной военной техники подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по разведанным целям», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что после выполнения задачи вертолет совершил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. На текущий момент воздушное судно находится на площадке вылета. По данным разведки, все поставленные цели были уничтожены.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» нанесли удар и уничтожили колонну и 15 топливозаправщиков в Лубнах в приграничной Сумской области. Также оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам Вооруженных сил Украины, отметили в ведомстве.

Ранее Алаудинов заявил, что силы ВСУ в Курской области тают.