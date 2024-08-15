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В Минобороны РФ рассказали, с кем ВСУ согласовывают атаки на Курскую область

Минобороны РФ: атаки ВСУ на Курскую область управляются западными спецслужбами

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские солдаты согласовывают атаки на Курскую область со спецслужбами западных стран. Об этом заявил советник министерства обороны РФ Андрей Ильницкий, передает ТАСС.

Представитель военного ведомства 15 августа выступил на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Во время мероприятия он прокомментировал вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, назвав его «войсковой операцией».

«Это все не может быть без согласования и управления с западными спецслужбами и западными технологиями», — подчеркнул советник.

Он обратил внимание, что зарубежные партнеры Киева продолжают снабжать его различными видами техники.

Как сказал Ильницкий, пока Вооруженные силы РФ сохраняют преимущество на поле боя, Украина не согласится начать мирные переговоры. В связи с этим представитель военного ведомства выразил уверенность, что ВСУ продолжат попытки ослабить российские войска.

Бои на территории Курской области идут уже больше недели. Утром 6 августа украинские солдаты пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня Минобороны РФ заявило о сражениях на территории Суджанского и Кореневского районов.

9 августа в трех регионах страны ввели режим контртеррористической операции. Речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях.

По последней информации, в ходе боевых действий в Курской области российские военные ликвидировали 2640 представителей ВСУ. Тем не менее операция по уничтожению украинских формирований на границе еще продолжается.

Ранее ВС РФ вернули контроль над одним из населенных пунктов в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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