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В Белоруссии определили формирования для недопущения прорыва с Украины

Лукашенко: определены более 20 формирований для недопущения прорыва с Украины

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике определены более 20 бригад и батальонных групп, которые задействуют на границе для недопущения прорыва со стороны Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», передает БелТА.

«Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг момент или время «Ч», каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию», — сказал он.

Лукашенко отметил, что в стране определены бригады, батальонные тактические группы для действий в границе Белоруссии и Украины, их более 20.

«Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее», — сказал он.

По его словам, это обязательно сделать, «чтобы не допустить прорыва».

Также Лукашенко призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что ряд представителей стран Запада в этом не заинтересован.

Ранее Лукашенко предупредил, что у Белоруссии не будет «красных линий» при нападении НАТО.

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