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Появилось видео допроса пленных солдат ВСУ в Курской области

Минобороны РФ показало кадры допроса пленных военных ВСУ в Курской области

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором продемонстрирован допрос украинских военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен в Курской области.

На представленных кадрах российский военный спрашивает место и год рождения пленных. Также он узнает, какую бригаду ВСУ они представляют.

Один из пленных сообщил, что он родился в Татарстане, после чего проживал в Харьковской области. Другой украинский военнослужащий рассказал, что его подразделение попало в плен через два часа после прибытия в Курскую область.

До этого Associated Press сообщило, что Вооруженные силы Украины для нападения на Курскую область решили перебросить подразделения с самых горячих участков линии боевого соприкосновения, где силы РФ продолжают вести наступательные действия. По данным агентства, командование украинской армии признает, что эта операция не изменила ситуацию в зоне боевых действий.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в Курской области за сутки.

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