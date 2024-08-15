В Германии заявили о возможном сговоре Зеленского и Дуды для подрыва «Северных потоков»

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда могли договориться о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг в беседе с газетой Die Welt.

«Как стало ясно из результатов расследования, здесь действовала украинская команда, однако подрыв мог быть возможен только при поддержке с земли. И, судя по карте, к этому явно подключились спецслужбы Польши», — сказал он.

Экс-глава германской разведки добавил, что сам подрыв, по его мнению, организовали украинцы, но с поддержкой со стороны поляков.

Отказ Польши от участия в расследовании и выезд из страны одного из подозреваемых также указывает на причастность польских властей к подрыву, по словам Ханнинга. Он назвал это актом «государственного терроризма».

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина непричастна к подрыву «Северных потоков». Он считает, что подрыв газопроводов мог быть реализован только при наличии внушительных технических и финансовых возможностей, которые якобы есть только у России.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.

Ранее были названы имена сообщников подозреваемого в подрыве «Северных потоков».