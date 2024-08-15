Российские военные нанесли удар по ВСУ в приграничной Сумской области

Российские военные оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» нанесли удар и уничтожили колонну и 15 топливозаправщиков в Лубнах в приграничной Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России.



Также российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области.



Отмечается, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов, пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий под Курской областью ВСУ лишились до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортеров, 23 боевых машин пехоты и другой техники.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.