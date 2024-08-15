В Херсоне на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) выдали повестку инвалиду, сославшись на нехватку солдат в украинской армии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам мужчины, сотрудники ТЦК поймали его у подъезда и выдали повестку, несмотря на то, что он тяжело болен и имеет инвалидность второй группы. В ответ они посмеялись и сказали, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает солдат в Херсонской области.

До этого сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Украины сообщил, что военкомы соревнуются друг с другом, кто выдаст больше повесток.

Ранее депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк заявил, что на Украине сотрудники военкоматов не будут вручать повестки военнообязанным на улице.

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявлял, что сотрудники ТЦК нередко предлагают гражданам Украины уточнить свои персональные данные, но после этого заставляют их проходить медицинскую комиссию и отправляют на полигон.

Ранее на Украине признали, что мобилизованным не дают шанса нормально пройти военно-врачебную комиссию.