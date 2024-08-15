Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ вглубь Курской области

Российские военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить прорыв вглубь территории Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, украинские войска попытались прорваться в составе мобильных групп. Их продвижение, как уточнили в министерстве, было остановлено в районе населенных пунктов Варваровка, Сафоновка, Шептуховка, Каучук, Алексеевское и Матвеевка.

Также, по информации ведомства, Вооруженные силы (ВС) России поразили места скопления техники и личного состава украинских войск.

«Поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 92-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 129-й бригады теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного», — говорится в сообщении.

Из этой же сводки следует, что подразделения группировки российских войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаки Вооруженных сил Украины в направлении Кремяного. Кроме того, силы РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец.

Ранее Алаудинов заявил, что силы ВСУ в Курской области тают.