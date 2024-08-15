Подразделения группировки российских войск «Запад» заняли выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, Макеевка и Стельмаховка Луганской народной республики. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

На этом направлении украинские войска лишились до 470 солдат, трех бронетранспортеров М113 американского производства, шести машин, 155-мм буксируемой гаубицы FH-70 британского производства, 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 122-мм гаубицы Д-30.

Кроме того, российские военные нанесли удар и ликвидировали станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и три склада, где находились боеприпасы.

Всего с начала российской специальной военной операции (СВО на Украине ВСУ потеряли 638 самолетов, 279 вертолетов, 30 005 беспилотников, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 064 танка и другую технику.

Ранее в России упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО.