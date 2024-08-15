Алаудинов заявил, что силы ВСУ в Курской области тают

Силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области тают с каждым днем, инициатива противника была временной. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Противник отовсюду пытается продавить, пролезть. Однако с каждым днем силы ВСУ тают. В скором времени, когда эти силы и техника растают, даже говорить о какой-то инициативе будет неправильно. Это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок», — заявил военный.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. 12 августа Смирнов заявил, что под оккупацией ВСУ в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области.

15 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ изменили тактику в Курской области. Военный считает, что Украина пытается создать бреши в обороне российских войск и снизить их плотность.

Ранее российские военные освободили село в Курской области.