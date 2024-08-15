В Британии сообщили, что ВСУ использовали танки Challenger на российской территории

Вооруженные силы Украины использовали британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Эти боевые машины использовались во время украинского вторжения в Курскую область, которое началось 6 августа.

Подробности и количество танков, которые могли быть задействованы, неизвестны.

Если эта информация подтвердится, это будет первый случай использования британских танков в боевых действиях на территории России, отмечает телеканал.

Британское министерство обороны и ВСУ от комментариев отказались, при этом Лондон заявил, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России.

Как отмечает Sky News, в операции принимает участие 82-я десантно-штурмовая бригада Украины, которая с прошлого года эксплуатирует Challenger 2.

До этого Bild сообщал, что ВСУ использовали немецкий инженерный танк Wiesent в Курской области. Инженерные или саперные танки используют для прорыва оборонных линий либо для их создания.

Ранее сообщалось о применении ВСУ химического оружия в Курской области.