Проживающий в России друг детства командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск Эмиля Ишкулова Дмитрий заявил, что не желает иметь с бывшим товарищем ничего общего. Об этом мужчина сообщил в беседе с РИА Новости.

«Как считаете, человеческие отношения могут остаться с таким человеком? Мне не хотелось бы хоть что-то общее иметь с ним, чтобы он никак не фигурировал в моей жизни», — сказал Дмитрий.

По его словам, у него не сохранилось никаких контактов с комбригом ВСУ.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, под оккупацией ВСУ в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет, и 28 населенных пунктов Курской области, а глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

15 августа советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами. При этом публично многие представители стран Запада официально заявляли, что не знали о готовящейся атаки на российский регион.

Ранее Росгвардия рассказала о работе в Курской, Брянской и Белгородской областях.