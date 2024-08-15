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Друг детства участвующего в атаке на Курскую область командира ВСУ открестился от него

Друг детства комбрига ВСУ Ишкулова заявил, что не хочет иметь с ним что-то общее

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Эмиль Ишкулов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Проживающий в России друг детства командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск Эмиля Ишкулова Дмитрий заявил, что не желает иметь с бывшим товарищем ничего общего. Об этом мужчина сообщил в беседе с РИА Новости.

«Как считаете, человеческие отношения могут остаться с таким человеком? Мне не хотелось бы хоть что-то общее иметь с ним, чтобы он никак не фигурировал в моей жизни», — сказал Дмитрий.

По его словам, у него не сохранилось никаких контактов с комбригом ВСУ.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, под оккупацией ВСУ в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет, и 28 населенных пунктов Курской области, а глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

15 августа советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами. При этом публично многие представители стран Запада официально заявляли, что не знали о готовящейся атаки на российский регион.

Ранее Росгвардия рассказала о работе в Курской, Брянской и Белгородской областях.

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Атаки на Курскую область
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