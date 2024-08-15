В ВСУ заявили об «истощенных подразделениях» на Покровском направлении

У Вооруженных сил Украины на Покровском направлении стоят «истощенные подразделения, которые целыми днями терроризируются авиацией», а затем штурмуются пехотой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военного бригады ВСУ «Айдар» Станислава Бунятова.

По его словам, на этом направлении у российской армии «действует действительно подготовленная к боевым действиям пехота», которая штурмует позиции ВСУ «с 4-5:00 до 21:00 каждый день».

Под таким давлением можно только стоять до последнего или постепенно отходить с боем до подготовленных линий обороны, считает он.

Такие линии, по его данным, созданы вокруг Мирнограда и Покровска.

По информации «Страны», российские войска сейчас активно наступают в направлении Новогродовки Покровского района.

14 августа Генштаб ВСУ назвал Купянское и Северское направления ведения боевых действий самыми напряженными. До этого власти Украины называли самыми сложными Покровское и Торецкое направления.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.