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Российский солдат ударил головой дрон ВСУ и выжил после взрыва

Военкор Коц показал кадры, на которых солдат ВС РФ бьет головой украинский дрон

Солдат Вооруженных сил России сбил беспилотник украинских войск собственной головой. Кадры случившегося опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, FPV-дрон подлетел к российскому бойцу и завис рядом с ним. В ответ солдат занял боксерскую стойку и совершил внезапную атаку.

«Дрон атакует, и солдат выпадом вперед бьет беспилотник головой. Взрыв. Дым рассеивается, и наш богатырь спокойно уходит в лес. Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне!» — рассказал Коц.

14 августа Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов 82-мм минометов «Поднос» группировки войск «Север» в приграничных районах Курской области. По данным ведомства, российские военные наносят поражение малым мобильным группам ВСУ. Отмечалось, что, используя мобильные минометы, российские бойцы могут быстро менять огневые позиции и оставаться незамеченными противниками.

Ранее появилось видео пролета российских бомбардировщиков над Балтийским морем.

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