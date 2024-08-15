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Росгвардейцы ищут диверсантов ВСУ в приграничных областях

Росгвардия ищет диверсантов ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях

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Pavel Golovkin/AP

Росгвардейцы выполняют задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Курской области, передает РИА Новости.

Расчеты Росгвардии проводят разведку местности, следят за передвижением и выявляют скрытые опорные пункты ВСУ, а также корректируют огонь артиллерии и проводят дистанционное минирование украинских позиций, говорится в сообщении.

Ведомство также приняло допмеры для охраны Курской АЭС. Особое внимание уделяется противодействию беспилотникам.

15 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что город Суджа в Курской области не находится под полным контролем украинских войск.

По данным военкора Александра Сладкова, украинские военные в Курской области переодеваются в гражданскую одежду и форму Вооруженных сил РФ для ведения диверсионных операций.

Ранее профессор ФРГ предупредил о возможной капитуляции Украины из-за атаки на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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