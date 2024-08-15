Командир «Ахмата» опроверг сообщения о полном контроле Суджи ВСУ

Город Суджа в Курской области не находится под полным контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24».

«В Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100%», — сказал военный.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

15 августа украинский телеканал ТСН выпустил репортаж из Суджи. В нем говорилось, что город находится под контролем украинских военных. Однако глава Суджи Виталий Слащев сообщил, что населенный пункт остается под контролем России.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.